連休明け7日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝156円台前半で取引された。連休中には円が急騰する場面もあった。午前10時現在は連休前の1日と比べ27銭円高ドル安の1ドル＝156円34〜35銭。ユーロは10銭円高ユーロ安の1ユーロ＝183円67〜68銭。日本政府、日銀による円安阻止のための為替介入への警戒感から円を買う動きが出た。連休中6日の外国為替市場では円が対ドルで急騰し、一時1ドル＝155円台前半と、2月下旬以来約