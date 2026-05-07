女優の永作博美（55）が7日、自身のインスタグラムを更新。秘蔵ショットを披露し反響を呼んでいる。現在放送中のTBS「時すでにおスシ!?」で主演を務める永作は「5話完了ご覧いただきありがとうございます」と書き出し投稿。「過去の写真を探していたら、こんなん出て来たんで貼っときます。。月日とは…不思議なものですね。愛おしい時間が今日も過ぎていきます」とつづり、松山ケンイチとダブル主演を務めた2008年公開の