【CYBER・レトロマウスパッド（Switch2用）】 5月7日 発売 価格：オープン（参考価格：1,408円） サイバーガジェットは、Nintendo Switch 2用アクセサリーの新商品としてマウスパッド「CYBER・レトロマウスパッド（Switch2用）」を5月7日に発売する。価格はオープン。参考価格は1,408円。 本製品は硬質素材のABSを採用したSwitch2用のマウスパッド。一