ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は６日（日本時間７日）に敵地セントピーターズバーグでのレイズ戦に「２番・三塁」で先発出場し、３打数１安打だった。打率２割４分６厘。チームは０―３で敗れて４連敗。５月に入り５戦５発、、８打点、打率３割８分１厘と絶好調だ。初回一死無走者で左腕マクラナハンの１ボールからの２球目、真ん中の９６・２マイル（約１５４・８キロ）のフォーシームを強打。打球速度１１２・２マ