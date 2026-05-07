ドジャースのタイラー・グラスノー投手（３２）は６日（日本時間７日）に敵地ヒューストンでのアストロズ戦に先発し、初回マシューズに先頭打者弾を被弾するも２番アルバレスから見逃し三振を奪い、通算１０００奪三振を達成した。ＭＬＢ公式サイトによると、７９３イニングでの達成は先発投手ではメジャー最速だ。しかし、２回の投球練習中に腰痛を訴えて緊急降板した。チームは３暴投で逆転すると、パヘスの３本塁打などで１