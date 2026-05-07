女優の本田望結の最新ショットの美しさが反響を呼んでいる。本田は６日、自身のインスタグラムを更新。「夢月さんにメイクしてもらった」と記し、ナチュラルメイクで襟元のレースが印象的なニットを着たショットをアップした。この投稿には、「可愛すぎるのは知ってたけど、ん？毛穴どこいった？肌綺麗すぎんか？」「めっちゃ綺麗めっちゃ可愛いめっちゃ素敵」「凄く綺麗だよ」「は！？可愛すぎん！？」「可愛いくて美し