Jpn2・兵庫チャンピオンシップ6日に園田競馬場で行われたJpn2・兵庫チャンピオンシップ（ダート1400メートル）は、1番人気のサトノボヤージュ（牡3、田中博）が制した。競馬場には名女優が降臨。ファンの注目を集めた。ゴールデンウィーク最終日の6日。兵庫チャンピオンシップが行われた園田競馬場に現れたのは、女優の南果歩だった。同競馬場がある兵庫県尼崎市出身の62歳。5Rのパドック終了後にはトークショーを行い、兵庫