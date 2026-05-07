老舗ジグソーパズルメーカー「やのまん」から、星空写真家KAGAYAの光輝く世界を飾れる新商品が登場。光を透過するジグソーパズルなど、星空やオーロラの作品を使用したアートが新しく発売します☆ やのまん「KAGAYA」ジグソーパズル 発売日：2026年5月下旬より順次販売店舗：全国の玩具店、家電量販店、通販サイトなど ジグソーパズル製造販売事業を手掛ける「やのまん」から、星空写真家KAGAYA氏の作品を使