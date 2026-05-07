横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの「シーウインド」に、旬の果実を堪能する「ナイトスイーツブッフェ」が登場。初夏を彩るトロピカルなデザート、全10種を楽しめる「Sweets Parade」〜ピーチ＆マンゴー〜が開催されます☆ 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「シーウインド」ナイトスイーツブッフェ「Sweets Parade」〜ピーチ＆マンゴー〜 期間：2026年6月3日（水）〜7月30日（木）毎週水曜・木曜開催時間