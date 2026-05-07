グループ少女時代のメンバー、スヨン（36）が網膜色素変性症で闘病中の父親のエピソードを伝えながら、メンバーたちに感謝の気持ちを打ち明けた。6日、tvNのバラエティー番組『ユ・クイズ ON THE BLOCK』に出演したスヨンは、網膜色素変性症を患っている父親について言及した。スヨンは「父が失明退治運動本部の会長として活動している」とし、「ボランティアや後援を提案されるたびに、一人で行ってボランティアをしたりしていた