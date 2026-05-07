TWICE（トゥワイス）のジョンヨンが涙を見せた。6日に放送されたtvNのバラエティ番組『ユ・クイズ ON THE BLOCK』342話の最後には、コン・スンヨン、TWICEのジョンヨン姉妹の出演予告編が公開された。コン・スンヨンは現在放送中のMBCドラマ『21世紀の大君夫人』で、大妃ユン・イラン役を演じており、ドラマの人気とともに全盛期を迎えた。ドラマは最高視聴率11.2％を記録している。これを受け、コン・スンヨンの妹ジョンヨンが、