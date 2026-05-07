プルマン東京田町に、テラスで楽しむ夏の風物詩、ビアガーデンがオープン。スパイス香る料理とビールが織りなす「The Beer Terrace」を、期間限定で開催します！ プルマン東京田町「The Beer Terrace」 期間：2026年4月28日（火）〜9月30日（水）時間：ランチ 12:00〜14:30（L.O.14:00）、ディナー 17:00〜21:30（L.O.19:30）場所：プルマン東京田町レストラン KASA所在地：東京都港区芝浦3-1-21 プルマン東京田