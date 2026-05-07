イタリアのジョルジャ・メローニ首相が、人工知能（AI）で合成された、自身が下着姿をしているディープフェイク写真を自ら公開し、虚偽イメージの危険性について警告した。メローニ氏は5日（現地時間）、最近フェイスブックやX（旧ツイッター）などで拡散している、下着姿でベッドに座っているディープフェイク写真を投稿し、「ここ数日間、AIで生成された私のフェイク写真が何枚も出回っている」とし、「一部の執拗な政治的反対者