記事ポイント株式会社ヨロズ物流がCHAOYANGトラックタイヤ全14種類をパシフィコ横浜で初展示夏用タイヤから冬用スタッドレスまで実物に触れられる関東初の機会会期は2026年5月14日（木）〜16日（土）、ブース番号はB-32 昭和62年創業のヨロズ物流が、CHAOYANGトラックタイヤの日本総代理店として「ジャパントラックショー 2026」に初めて出展します。パシフィコ横浜のブースB-32で夏用・冬用合わせて全14種類のトラック用タイ