記事ポイント銀座ハリッチのスキンケアシリーズ「レチベイビー」が2026年5月7日にリニューアル発売自然由来の整肌成分「アルガクティブレチナート®」を5％高濃度配合し、朝晩24時間使用できる低刺激処方価格14,300円（税込）、各店舗・公式ECサイト・楽天市場・Amazon・Qoo10にて販売 全国16店舗・年間7万人が来院する美容鍼灸院「銀座ハリッチ」が、スキンケアシリーズの中核アイテムをアップデートします。肌の「質感