世界は今、アメリカを震源地とする巨大な「地殻変動」の最中にある。新自由主義※1が終わりを告げ、アメリカが自ら築いた秩序を自ら破壊する「ゲームチェンジ」が加速している。しかし、これは日本にとって悲劇ではない――。【画像】この記事の写真を一気に見る30年にわたり世界のマネーの奔流を見てきた齋藤ジン氏は、この変革こそが、日本が長きにわたる「脱デフレ・低成長」から脱却し、相対的な勝ち組へと浮上する千載一