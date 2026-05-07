〈「ジャイアン化したアメリカ」が世界秩序を破壊する…スゴ腕コンサルがそれでも日本にとって「千載一遇のチャンス」と断言する“理由”〉から続くトランプ2.0がもたらす破壊の正体と、日本企業・投資家が取るべき「勝ち筋」とは何か。「超インフレ時代を生き抜くための新・投資入門」（文春MOOK）より一部抜粋し、30年にわたり世界のマネーの奔流を見てきた齋藤ジン氏が日本の進むべき道を提言した。（全3回の2回目／最初から