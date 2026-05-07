将棋の名人戦七番勝負の第3局が、きょう（7日）午前9時ごろ、石川県七尾市の和倉温泉「日本の宿 のと楽」で始まりました。藤井聡太六冠（23）が糸谷哲郎九段（37）の挑戦を受けます。名人戦は先に4勝した方が勝者となり、これまでの第1局と第2局ではどちらも藤井六冠が勝利しています。このまま第3局も藤井六冠が勝利して名人4連覇に王手をかけるのか、糸谷九段が意地を見せて1勝を返すのかが注目されます。第3局はあす（8日