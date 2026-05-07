〈「トランプはいつもビビって腰砕け」だから怖くない…不確実性が高まる現代に“勝ち筋”となるのは、あの“ニッポン企業”だった！〉から続く約30年苦しんだデフレから脱却しつつある日本にとって今最も必要なことは一体何か。日本経済はもう一度持続的な経済成長を遂げることができるのだろうか。コンサルタントとして活躍する齋藤ジン氏が考える政策を「超インフレ時代を生き抜くための新・投資入門」（文春MOOK）より一部抜