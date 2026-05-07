日本ケンタッキー・フライド・チキンは、きょう7日から全国のケンタッキーフライドチキン店舗で、店頭メニューおよびデリバリーメニューの価格改定を実施すると発表した。原材料価格や物流費、エネルギー費の上昇が長期化していることを受けた対応で、品質とサービスを維持しながら安定供給を続けるためとしている。【画像】「KFC」価格改定一覧（店頭メニュー）今回の改定では、「オリジナルチキン」「骨なしケンタッキー」、