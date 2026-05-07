障子の割れ目から中を覗き込むと、そこには変わり果てた姿の子供たちが⋯⋯。1946年、長野県の田舎村で起きた凶悪事件。【写真】この記事の写真を見る（2枚）現場に残されていたのは、薪割り用の「ヨキ」と呼ばれる斧。警察はこれをもとに捜査を進めるが、なかなか犯人にたどり着かない。ついには食糧不足もあいまって、捜査は縮小する事態に⋯⋯。鉄人社の文庫新刊『戦後まもない日本で起きた30の怖い事