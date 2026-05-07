記事のポイントロレックスは「ペプシ」や「クッキーモンスター」など人気モデルの生産終了を発表した。発表直後にペプシへの需要は2025年平均比で500％急増、出品は25％減少した。ラグジュアリー業界全体で生産量を絞り、希少性と憧れを高める動きが広がっている。4月14日に閉幕した、時計業界最大の見本市であるウォッチズ・アンド・ワンダーズでは、パテック・フィリップ（Patek Philippe）やオーデマ・ピゲ（Audemars Piguet）