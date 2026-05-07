公開中の目黒蓮主演映画『SAKAMOTO DAYS』より、アクションメイキングPV第2弾と新たなアクションメイキングカットが公開された。 参考：『SAKAMOTO DAYS』目黒蓮×高橋文哉の相性抜群実写化の壁を越えた“バディ”の説得力 本作は、2020年11月より集英社『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始し、全世界累計発行部数は1500万部（デジタル版を含む）を突破している、鈴木祐斗の同名コミックを実写化したアクション映画。『銀