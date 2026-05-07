7日午前、山形県朝日町の山中で、山菜採りに入っていた男性がクマに襲われました。男性は頭や顔などにけがをしましたが、命に別状はないということです。 県内ではおととい酒田市でみつかった男性の遺体に傷があり、クマが絡んでいる可能性を含め調べが進められていました。 警察によりますと、きょう午前6時35分ごろ、朝日町大船木の山中で、「仲間がクマに襲われた」と消防に通報がありました。 クマに襲われたのは県内に住む