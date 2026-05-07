旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■薬味の……正解：みょうがたけ難易度：★★★★★「江戸野菜」のひとつでしたみょうがたけとはショウガ科ショウガ属に属する植物で、私たちが普段薬味として目にする「みょうがの子（花蕾）」が顔を出す前に、その親株から伸びてくる若