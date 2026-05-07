ロベルト・デ・ゼルビ新監督が率いる名門が、正念場を迎えている。この窮地さえ乗り切れば、明るい未来が待っている――という見方もある。トッテナムは現在、降格圏の18位と１ポイント差のプレミアリーグ17位に位置。残りは３試合で、リーズ、チェルシー、エバートンと相まみえる。生き残りを懸けた最終盤の戦いを前に、トッテナムOBのジェイミー・オハラ氏はSky Sportsファンクラブで「デ・ゼルビに敬意を表したい。就任し