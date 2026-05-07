◆海風を感じる手ぶらBBQ。ドッグランやクルーズも！「東京夢の島マリーナ アウトドアスクウェア」【東京・新木場（江東区）】夢の島の海と緑が満喫できる広々としたBBQ場。手ぶらセットやゴミの片付けサービスもあり、都会の真ん中で気軽にアウトドア気分を味わうことができる。なかでもボリュームたっぷりのワイルドな骨付き肉が付いた手ぶらセットは、BBQの醍醐味が味わえると評判。都会の便利さと自然の魅力両方を兼ね添えたイ