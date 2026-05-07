日本テレビの忽滑谷こころアナウンサー（28）が7日までに自身のインスタグラムを更新。最近の日常ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「最近の色々」と題してつづり始めた。「そういえば花粉終わった？テラスでのんびりできる季節が近づいてきて嬉しいな」とカフェでのオフショットやお花見ショットなどを公開した。最後に「今年の夏は何しようかな」と変顔ショットで締めた。ネットでは「全部かわいい」「最後