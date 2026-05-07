元放送作家の鈴木おさむ氏が７日、Ｘを更新。あす８日に鈴木氏のＹｏｕＴｕｂｅに俳優の田中圭が出演すると告知した。鈴木氏は「本日発表になりましたが、明日金曜日、僕のＹｏｕＴｕｂｅに田中圭くんが出演してくれています。収録はすでに終わっています」と告知。「田中圭くんがメディアに出演するのは、本当に久しぶりになります」とも紹介した。鈴木氏は「今年の夏、田中圭くん主演の舞台を、僕が作・演出させていただき