ケンタッキーダービー馬の２冠目を回避したことにより、米３冠の過密ローテーションについて、議論が再燃することになりそうだ。現地時間２日にケンタッキーダービーを制したゴールデンテンポ（牡３歳、シェリー・ドゥヴォー厩舎、父カランバ）は２冠目のプリークネスＳ・Ｇ１（１６日、ローレルパーク競馬場・ダート１９００メートル）を見送り、米３冠最終戦のベルモントＳ・Ｇ１（６月６日、サラトガ競馬場・ダート２０００