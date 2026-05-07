岩手県では、弁護士に法的トラブルを無料相談できる窓口があります 弁護士は、法的なトラブルに対して予防の段階から解決に至るまで支援してくれる法律の専門家です。岩手県では、法律事務所に加えて、弁護士会や市役所、法テラスといった公的機関でも、弁護士による無料相談を利用することができます。弁護士へ相談することで、現在抱えている問題を整理しやすくなり、解決までの見通しも立てやすくなる点がメリットです。ただ