渋谷区やその周辺では、弁護士に法的トラブルを無料相談できる窓口があります 弁護士は法律の専門家として、法的トラブルについて予防から解決に至るまで支援してくれます。渋谷区および周辺エリアでは、法律事務所のほか、弁護士会、市役所、法テラスなどの公的機関においても、弁護士による無料相談を利用することが可能です。弁護士に相談することで、現在抱えている問題点を整理できるほか、解決までの見通しを立てやすくな