韓国No.1*ダーマコスメブランドとして人気を集めるAESTURAから、注目の「お試しセット」が登場しました。定番の高保湿クリームに加え、新作スキンケアアイテムを一度に体験できる贅沢な内容が魅力です。乾燥やゆらぎが気になる季節にも寄り添うライン使いで、肌本来のうるおいバランスをサポート。毎日のケアを見直したい方にぴったりの限定セットです♪ 話題の3アイテムを一度に体験 価格：3,300円（税込）