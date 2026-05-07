＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ事前情報◇6日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞今季メジャー初戦が、いよいよ開幕する。2年連続2度目の出場となるプロ3年目の政田夢乃は、開幕前日の水曜日、新たな武器をバッグに加えた。それが契約するキャロウェイの『MINI SPINNER（ミニスピナー）』11番ウッド（ロフト角27度）だ。【写真】安心感がすごいこれが政田の11番ウッド左右へのバラつき