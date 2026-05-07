ボーイズグループNouerA（ヌエラ）が9日、Kアリーナ横浜で開催される「Kstyle PARTY 2026」（9〜10日）の初日舞台に立つ。昨年に続き、2年連続で舞台を披露する。韓国メディアが報じた。昨年2月にデビューし、翌3月には日本公式サイトを開設。直後には同イベントに参加するなど、日本での活動を精力的にこなしてきた。韓国メディアのスターニュースは7日「今年はさらに完成度の高いパフォーマンスで観客の心をつかむと見込まれてい