モデルのマギー（33）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。水着ショットを投稿した。「泳ぐのだーいすき」とバカンス先のプールでクロールで泳ぐ動画を公開。太陽の強い光が差し込む中で、白いビキニ水着姿でサングラスをかけたままプールに浮くショットもアップした。また、別の投稿では鍛え上げたボディーが際立つ、オレンジ色のひもビキニ水着姿も披露。サングラスから目をチラリとのぞかせ、カメラ目線でほほ笑んだ。フ