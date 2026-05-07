お笑いコンビ「ココリコ」の遠藤章造（54）が7日までに自身のインスタグラムを更新。キャンプを楽しむ家族ショットを披露した。「GW締めは家族でキャンプ」と書き出すと、キャンプ場での自身と妻、9歳長男、8歳次男との家族ショットをアップした。遠藤は02年にタレントの千秋と結婚、一女をもうけたが07年12月に離婚。15年にタレント・関根勤の元マネジャーと再婚、16年に長男、17年に次男が誕生していた。遠藤の投稿に、