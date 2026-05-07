京都府南丹市で男児が殺害された事件で、殺人の疑いで再逮捕された安達優季容疑者（37）が逮捕前の調べに「（結希さんの）言動に腹が立ち、殺した」との趣旨の供述をしていることが7日、捜査関係者への取材で分かった。