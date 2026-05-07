アメリカのベッセント財務長官が来週、日本を訪問し、高市総理大臣らと会談する方向で調整していることが分かりました。ベッセント財務長官は、14日と15日に中国で予定される米中首脳会談に参加します。関係者によりますと、中国訪問に先立ち、11日から13日の日程で日本を訪れ、高市総理大臣、日本銀行の植田総裁、片山財務大臣らと個別に会談する方向で調整しています。一連の会談では、円安での推移が続く為替の問題のほか、レア