７日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、多江（生田絵梨花）の父・仙太郎（吉岡睦雄）にネットは疑惑の目が向けられた。この日の「風、薫る」では、外出日に再び実家に戻った多江は父の患者がよろけながら帰っていくのを見る。その後、両親と対面した多江に、父は「お前はいっとき医者になろうとしたぐらいだから」などと話しかけており、やはり多江の夢は看護師ではなく医者だったことが判明。母親も「おと