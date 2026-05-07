【STRANGER THAN HEAVEN】 今冬発売予定 龍が如くスタジオの新作タイトル「STRANGER THAN HEAVEN（ストレンジャー ザン ヘブン）」の発売時期が今冬に決定した。 今回は発売に先駆けて特別映像が公開され、本作の世界観やストーリー、そして複雑に絡み合う登場人物などの詳細が明かされた。また、この中で発売時期が今冬に決定したことも発表された。対応機種は、プレイス