【モデルプレス＝2026/05/07】2024年に放送作家を引退した鈴木おさむによる書き下ろし最新作、舞台『母さん、ラブソングです。』を、主演・田中圭、そして共演に矢崎広を迎え、2026年7月より、東京・仙台・名古屋・上田・大阪の5都市で上演することが決定した。【写真】田中圭が真剣な表情 鈴木おさむとのタッグ再始動舞台ビジュアル◆田中圭、鈴木おさむとのタッグで舞台出演2026年夏、数々の話題作を世に送り出してきた鈴木と田