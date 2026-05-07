ポール・マッカートニー（Paul McCartney）の18枚目のソロ・アルバム『The Boys Of Dungeon Lane（邦題：ダンジョン・レインの少年たち）』が5月29日にリリースされる。アンドリュー・ワットがプロデュースを手がけた同作には、ジョン・レノンとの友情を歌った楽曲など、マッカの若き日を振り返る曲が多く収められている。ポール・マッカートニーは、1962年にザ・ビートルズの黄金ラインナップが固まって以来、ずっとリンゴ・スタ