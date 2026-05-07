千葉・フェスティバルウォーク蘇我で開催されている花火大会を起点に生まれたプロジェクト・桜華爛漫が、「桜華爛漫 feat. INFINITY16 & MINMI」を2026年5月7日（木）に、「大切な君のそば feat. MINMI & INFINITY16」を2026年5月13日（水）に、2週連続でデジタルリリースすることを発表した。本作は、千葉・フェスティバルウォーク蘇我で開催されている花火大会「桜華爛漫」をきっかけに始動したプロジェクトから誕生。昨