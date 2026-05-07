弁護士の結城東輝氏が７日、木曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）を休んだ。司会の羽鳥慎一アナウンサーが「きょう、東輝さんお休みです」と理由の説明はなく告知した。代わりに国際情報誌フォーサイト元編集長の堤伸輔氏が出演した。