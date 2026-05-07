福島県郡山市の磐越自動車道で、マイクロバスがガードレールに衝突し高校生1人が死亡した事故で、現場付近に目立ったブレーキ痕がなかったことが7日、捜査関係者への取材で分かった。県警は自動車運転処罰法違反容疑で捜査する方針。