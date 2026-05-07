大西洋でハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船について、ヨーロッパ疾病予防管理センターは6日、最新の評価を発表しました。それによりますと、ハンタウイルスの一種、アンデスウイルスに関連するとみられる感染例が相次いで確認されています。現在の仮説では、感染経路について、一部の乗客が乗船前にアルゼンチンでウイルスにさらされたあと、船内でほかの乗客・乗員に広がった可能性があると考えられると指摘して