タムロンが大幅安で３日続落している。１日の取引終了後に発表した第１四半期（１～３月）連結決算が、売上高１８４億８５００万円（前年同期比５．０％減）、営業利益３４億４１００万円（同１８．７％減）、純利益２７億１２００万円（同４．５％減）と減収減益で着地したことが嫌気されている。 前年下期から継続する一部受注機種の販売低迷により写真関連のＯＥＭ製品が約４割の大幅減収となったことが響いた。た