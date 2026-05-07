ネクセラファーマがストップ高まで買われ、年初来高値を更新した。同社は１日取引終了後、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表。営業損益が３２億４４００万円の黒字（前年同期は２１億９３００万円の赤字）に浮上したことが好感されているようだ。 売上収益は前年同期比６９．４％増の１１２億５６００万円で着地した。マイルストーンの達成が７件（前年同期は１件）となったことが主