フィデアホールディングスは大幅続伸している。１日の取引終了後に、集計中の２６年３月期の連結業績について、最終利益が従来予想の３３億円から４１億円（前の期比４５．６％増）へ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。貸出金利息及び有価証券利息配当金を背景に資金利益が計画を上回ったことが要因としている。 出所：MINKABU PRESS